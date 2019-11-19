У важкому стані: у Росії екстрено госпіталізували знаменитого актора

Знаменитого російського актора і режисера Юрія Соломіна госпіталізували у важкому стані в Москві.

Як повідомляє "Пятый канал", 84-річний артист кілька днів перебував вдома з високою температурою і болями по всьому тілу і не звертався до лікарів. Бригада швидкої допомоги, яка приїхала на виклик, доставила Соломіна в лікарню з дуже високою температурою і проблемами з артеріями. За попередніми даними, в актора пневмонія.

Юрій Соломін Фото: vesti.ru

Юрій Соломін — народний артист Радянського Союзу. З 1998 року він очолює Державний академічний Малий театр Росії. Актор відомий за фільмами "Ходіння по муках", "Звичайне диво" і багатьма іншими. У театрі він поставив такі спектаклі, як "Чайка", "Ревізор", "Таємничий ящик".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська телеведуча Олена Малишева була госпіталізована в лікарню через гіпертонічний криз.

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