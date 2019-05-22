У важкому стані: у Москві госпіталізували відомого російського шансоньє

Відомий російський шансоньє 84-річний Віллі Токарєв, який емігрував до США, госпіталізований в одну з лікарень Москви.

"Відомий співак звернувся до медиків московської лікарні. Після обстеження було вирішено його госпіталізувати — потім стан різко погіршився, зараз за його життя борються лікарі", — повідомив телеграм-канал Mash.

Віллі Токарєв Собеседник

Зі свого боку представник артиста заявив радіостанціі "Говорит Москва", що інформація джерела неточна, але подробиць не навів.

Зазначимо, що Віллі Токарєв переїхав до США ще у 1974 році. Саме там він прославився, ставши найвідомішим російським шансоньє на еміграції. На початку 90-х співак повернувся до Москви, але продовжує жити на дві країни і зберігає американський паспорт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні українська телеведуча, екс-зірка програми "Орел і Решка", а нині ведуча проекту "Життя інших" Жанна Бадоєва серйозно захворіла під час зйомок у В'єтнамі.

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