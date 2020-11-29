У Варшаві пройде фінал Дитячого Євробачення-2020: хто представить Україну

Мирослав Семенюк Люди 16:14, 29.11.2020 Оновлено: 16:28, 29.11.2020

У неділю, 29 листопада, у Варшаві відбудеться фінал пісенного конкурсу Дитяче Євробачення – 2020.

Представник України Олександр Балабанов виступить під 11-м номером із піснею "Відкривай" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Початок конкурсу – о 18:00. До початку на офіційному сайті Євробачення можна проголосувати за трьох виконавців, зокрема з представником своєї країни.

Цьогорічний конкурс через пандемію коронавірусу відбудеться у змішаному режимі. Зокрема, у Варшаві на сцені перебуватимуть троє ведучих, які вестимуть фінальний концерт, але всі виступи учасників транслюватимуться в записі.

Після показу всіх 12 виступів глядачі ще раз матимуть змогу впродовж 15 хвилин проголосувати в онлайн-режимі за своїх фаворитів.

Потім буде об’єднано бали від професійного журі й нараховано в результаті онлайн-голосування й названо переможця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Балабанов переміг серед 11 учасників національного відбору на Дитяче Євробачення за результатами оцінки журі та онлайн-голосування.

Хлопець народився в Донецьку. У вісім років він переїхав до Києва, де вступив до школи мистецтв на музичне відділення.

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