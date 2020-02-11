В українки з 13-м розміром грудей знайшлася серйозна конкурентка в Росії. Фото

Знайшлася потенційна конкурентка для української моделі Міли Кузнєцової, володарки величезних грудей 13-го розміру. Російська поетеса, модель і шоувумен Лана Медінгер живе з бюстом 14-го розміру, і нехай відчуває деякі незручності з одягом, не комплексує, вважаючи свої форми суцільним плюсом.

Великі груди почали рости у Лани вже у 12-літньому віці. Як стверджує жінка, це натуральні форми, які вона успадкувала від бабусь і прабабусь по маминій і татовій лініях, пише журнал Starhit (доскролльте, щоб подивитися фото дивовижних грудей Лани Медінгер).

"Ось же пощастило! При цьому практично всі вони були досить стрункими. Тому не сумнівайтеся, мої форми натуральні. До речі, у моєї дочки теж усе добре в цьому плані", – поділилася модель.

Російська модель Лана Медінгер з 14-м розміром грудей instagram.com/lana_medinger

Тепер вона не комплексує через свої пишні форми, проте раніше серйозно думала над операцією зі зменшення грудей.

"Зараз ні за що не ляжу під ніж хірурга, я дуже задоволена собою. Так, є незручності, але до всього звикаєш", – заявила блондинка.

Російська модель Лана Медінгер з 14-м розміром грудей instagram.com/lana_medinger

При цьому незручності дійсно чималі. Навіть під час ділових переговорів Лана стикається з бурхливою реакцією чоловіків на свій зовнішній вигляд і деколи ніяковіє.

"Усі дивляться саме туди, ну, ви зрозуміли. Розмови нормальної не виходить, бо мій бюст приковує до себе увагу і позбавляє дару мови. Багатьом хлопцям дуже важко перебувати поруч з моїми пишними і доступними грудьми. Вони так мило рожевіють при зустрічі зі мною! Зізнаюся чесно: іноді користуюся цим, адже відомо, що красивій і сексуальній жінці завжди хочеться догоджати", – розповіла дівчина.

Російська модель Лана Медінгер з 14-м розміром грудей instagram.com/lana_medinger

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Окрім того, Медінгер мучиться через підбір нарядів і в результаті вважає за краще купувати одяг з тканини, що тягнеться. Про проблеми з організмом через надмірно великі груди Лана не говорить, стверджуючи, що зі здоров'ям усе гаразд.

"Таких проблем, слава Богу, немає. У юності займалася фехтуванням, це допомогло мені сформувати міцну спину, пружну попу і стрункі ніжки. Для мене великі груди – одні плюси. Мені подобається, коли мені роблять компліменти. А це все ендорфіни і користь для здоров'я! Тому я завжди в піднесеному і "еротичному" настрої", – заявила блондинка.

Російська модель Лана Медінгер з 14-м розміром грудей instagram.com/lana_medinger

Однак дівчина відома не лише своїм видатним бюстом. Вона також пише вірші і вже випустила дві збірки: з любовною лірикою "Вірші про нього .." і книгу дитячих віршів "Новорічні пригоди".

Російська модель Лана Медінгер з 14-м розміром грудей instagram.com/lana_medinger

Медінгер встигла взяти участь у передачі "Андрій Малахов. Прямий ефір", де розповіла про свою історію нещасливого кохання. Блондинка зустрічалася з актором серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів" Філіпом Бароном, але, як стверджує дівчина, той зайняв у неї великі гроші та зник. Окрім того, шоувумен побувала у програмі "Давай одружимося!", але зустріти свою половинку там так і не змогла.

Російська модель Лана Медінгер з 14-м розміром грудей instagram.com/lana_medinger

Російська модель Лана Медінгер з 14-м розміром грудей instagram.com/lana_medinger

Російська модель Лана Медінгер з 14-м розміром грудей instagram.com/lana_medinger

Російська модель Лана Медінгер з 14-м розміром грудей instagram.com/lana_medinger

А ось як виглядає українка Міла Кузнєцова з 13-м розміром грудей.

Українська модель Міла Кузнєцова з 13-м розміром грудей instagram.com/mila_kuznetsova10

Українська модель Міла Кузнєцова з 13-м розміром грудей instagram.com/mila_kuznetsova10

Українська модель Міла Кузнєцова з 13-м розміром грудей instagram.com/mila_kuznetsova10

Українська модель Міла Кузнєцова з 13-м розміром грудей instagram.com/mila_kuznetsova10

Українська модель Міла Кузнєцова з 13-м розміром грудей instagram.com/mila_kuznetsova10

Українська модель Міла Кузнєцова з 13-м розміром грудей instagram.com/mila_kuznetsova10

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як українка Міла Кузнєцова з рекордним 13-м розміром грудей стала учасницею шоу "Хто проти блондинок?" і виграла міжнародний конкурс краси "Міс Всесвіт плюс-сайз". А 42-річна модель Фоксі Манагери зробила собі груди 26-го розміру.

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