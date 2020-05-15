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16 травня • оновлено в 03:30
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"У Туреччині з росіянами разом випивають": зірка КВН відзначився дивною заявою про конфлікт України з РФ

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Зірка КВН и Дизель Шоу Сергій Писаренко розповів про те, що думає про відносини України і Росії. Він заявив, що не відчуває ненависті до українського народу.

Про це він розповів в програмі Сергія Іванова "Антиподи" (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Сергій Писаренко

Сергій Писаренко

"Чому українці і росіяни повинні стріляти один в одного. Я не можу з цим нічого зробити, але ненавидіти за це український народ я не можу. Також не можу ненавидіти росіян, тому що вони там сидять на Уралі і не розуміють, чому так відбувається. Це, на жаль, так", - сказав Писаренко.

"У Туреччині з росіянами разом випивають": зірка КВН відзначився дивною заявою про конфлікт України з РФ

"Прості люди будуть спілкуватися. Родичі не посваряться, як би не старалися десь і хтось. Прості люди будуть спілкуватися. Зустрічаючись в інших країнах, в Туреччині українці і росіяни зустрічаючись на одному пляжі, як і раніше, загоряють, і сідають ввечері за один стіл, посумують, вип'ють, потім руки потиснуть і роз'їжджаються по своїх країнах. В якийсь момент, втомиться хтось десь сварити нас і ми спокійно продовжимо тиснути один одному руки ", - заявив артист.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Познер заявив, що анексія Криму не є помилкою Росії. Також, він додав, що, на його думку, жителі півострова погодилися б стати частиною РФ.

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Автор
Марія Дідик
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