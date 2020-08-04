У Туреччині побили українську топмодель: хто така Дарина Кирилюк і що про неї відомо

На турецькому курорті Чешме охорона пляжу побила відому українську модель Дар'ю Кирилюк, разом із нею також постраждали її друзі.

Дівчина показала знімок із закривавленим обличчям на особистій сторінці в Instagram та розповіла, що охоронці на пляжі били по обличчю чотирьох дівчат. Хлопці, які відпочивали разом із ними, також сильно постраждали. Детальніше про те, хто така Дар'я Кирилюк, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL (фото дивіться в кінці матеріалу).

Дар'я Кирилюк – відома українська модель, яка співпрацює з топовими зарубіжними брендами. Дівчина народилася в Києві в 1997 році. До Туреччини вона полетіла, щоб відсвяткувати своє 23-річчя.

Українську модель побили в Туреччині Instagram Дар'ї Кирилюк

Перший модельний досвід дівчина отримала в 12 років – тоді зйомку організувала її мати в честь дня народження дівчинки. За словами Дар'ї, її батько був проти такого досвіду і через його негативну реакцію Кирилюк довго не могла зважитися зайнятися моделінгом – вона не вважала це "серйозною професією".

Професійну модельну кар'єру Кирилюк розпочала в 18 років у США. Тоді вона звернулася в модельне агентство в Лос-Анджелесі і, отримавши виклик на роботу, поїхала жити до Америки. Пізніше її почали запрошувати на покази і зйомки в Італію, Францію й Німеччину.

Дар'я Кирилюк зі своїм хлопцем Instagram Дар'ї Кирилюк

Крім моделінгу, дівчина займається бізнесом – вона заснувала власний бренд із виробництва екологічних товарів Green Vibes. Так, за допомогою своєї продукції вона бореться з масовим споживанням пластику, особливо одноразових пакетів, соломинок для напоїв і інших подібних побутових товарів. Інтернет-магазин Кирилюк продає екошопери, металеві соломинки для напоїв, посуд, а також косметику й засоби для особистої гігієни, виготовлені з натуральної сировини.

Дар'я Кирилюк створила інтернет-магазин Green Vibes Instagram-сторінка Green Vibes

Також дівчина розповідала, що в майбутньому хотіла б займатися дизайном інтер'єрів. Вона пройшла навчання в престижній школі дизайнерів European design school і заявляла про плани продовжити навчання в інституті Marangoni в Мілані (Італія).

Як виглядає Дарина Кирилюк:

У Туреччині побили українську топмодель: хто така Дарина Кирилюк і що про неї відомо Instagram Дар'ї Кирилюк

У Туреччині побили українську топмодель: хто така Дарина Кирилюк і що про неї відомо Instagram Дар'ї Кирилюк

У Туреччині побили українську топмодель: хто така Дарина Кирилюк і що про неї відомо Instagram Дар'ї Кирилюк

У Туреччині побили українську топмодель: хто така Дарина Кирилюк і що про неї відомо Instagram Дар'ї Кирилюк

У Туреччині побили українську топмодель: хто така Дарина Кирилюк і що про неї відомо Instagram Дар'ї Кирилюк

У Туреччині побили українську топмодель: хто така Дарина Кирилюк і що про неї відомо Instagram Дар'ї Кирилюк

У Туреччині побили українську топмодель: хто така Дарина Кирилюк і що про неї відомо Instagram Дар'ї Кирилюк

У Туреччині побили українську топмодель: хто така Дарина Кирилюк і що про неї відомо Instagram Дар'ї Кирилюк

У Туреччині побили українську топмодель: хто така Дарина Кирилюк і що про неї відомо Instagram Дар'ї Кирилюк

У Туреччині побили українську топмодель: хто така Дарина Кирилюк і що про неї відомо Instagram Дар'ї Кирилюк

У Туреччині побили українську топмодель: хто така Дарина Кирилюк і що про неї відомо Instagram Дар'ї Кирилюк

У Туреччині побили українську топмодель: хто така Дарина Кирилюк і що про неї відомо Instagram Дар'ї Кирилюк

Відзначимо, Дар'ю Кирилюк та її друзів побили на пляжі Момо (Чешме, Туреччина). На НП відреагував міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Ерсой – він засудив напад в туристичному районі, особливо по відношенню до жінки. Цікаво, що наразі в країні проходить флешмоб проти насильства над жінками. Челлендж прогримів по всьому світу і був підтриманий зарубіжними та українськими зірками. І навіть не дивлячись на це, багато користувачів мережі встали на сторону охоронців, а не постраждалої.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 20-річну зірку серіалу студії Disney "Життя Харлі" Ронні Хоук заарештували за те, що вона побила свого 21-річного коханого Майлса Феллон.