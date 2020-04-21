У темній перуці та з рожевими тінями: Орбакайте викликала ажіотаж дивним виглядом

Російська співачка Крістіна Орбакайте поділилася з шанувальниками архівним знімком, на якому позувала в незвичному образі.

Відповідне фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона була зображена в перуці з чорного пір'я та з рожевими тінями.

Крістіна Орбакайте Фото: instagram/orbakaite_k

"Образ 1996 року геніальних майстрів", – написала Орбакайте.

Крістіна Орбакайте Фото: instagram/orbakaite_k

Зазначимо, що знімок Орбакайте викликав ажіотаж в мережі. Багато коментаторів написали, що такий образ дуже пасує співачці.

Однак знайшлися й ті, кому не сподобався образ Орбакайте: "Ну ні", "Блондинкою вам краще, красивіше та взагалі блонд молодить".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Крістіна Орбакайте показала архівну фотографію зі своєю мамою, співачкою Аллою Пугачовою, на якій примадонна зображена до пластичних операцій.