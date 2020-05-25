Головна Новини
25 травня • оновлено в 18:33
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

В Олександра Гордона виявили коронавірус

3.7т
Читати матеріал російською

У російського телеведучого і журналіста Олександра Гордона виявили коронавірус.

Про це повідомляє Telegram-канал "Звездач". За словами інсайдерів, про свій діагноз знаменитість дізнався під час роботи над новим випуском програми "Док-ток", зйомки якої проходили в студії Останкіно.

Олександр Гордон

Олександр Гордон

Фото: versiya.info

У студії Гордон здав експрес-тест на СOVID-19. Через десять хвилин прийшли результати: вони виявилися позитивними. Після чого телеведучий покинув знімальний майданчик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у російської актриси, зірки серіалу "Деффчонкі" Галини Боб виявили коронавірус.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Крістіна Долматова
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 21 245.

    Вилікувалися: 7234. Померли: 623.

  • У світі захворіли понад 5,5 млн осіб, загинули – більше 346 тисяч.

  • В Україні з'явився новий епіцентр COVID-19 – в Рівненській області зростає кількість заражених.

  • Чорногорія стала першою країною в Європі, яка повністю подолала пандемію.

  • У Німеччині зважилися зняти карантин: стало відомо, чим замінять.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги