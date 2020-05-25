У російського телеведучого і журналіста Олександра Гордона виявили коронавірус.
Про це повідомляє Telegram-канал "Звездач". За словами інсайдерів, про свій діагноз знаменитість дізнався під час роботи над новим випуском програми "Док-ток", зйомки якої проходили в студії Останкіно.
Олександр Гордон
Фото: versiya.info
У студії Гордон здав експрес-тест на СOVID-19. Через десять хвилин прийшли результати: вони виявилися позитивними. Після чого телеведучий покинув знімальний майданчик.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у російської актриси, зірки серіалу "Деффчонкі" Галини Боб виявили коронавірус.
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