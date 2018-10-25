''У тебе ж є чоловік'': Кім Кардашьян розлютила мережу фото з голим чоловіком

Відома американська модель і телеведуча Кім Кардашьян показала пікантне фото з оголеним чоловіком. Сама вона позує в купальнику.

Шанувальники Кардашьян негативно відреагували на знімок. Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"У тебе ж є чоловік і діти", "Це не Каньє", "Як багато фотошопу", - пишуть в коментарях до знімка.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Кім Кардашьян знялася у пікантній фотосесії для KKWbeauty. На рекламному кадрі супермодель одягнена в блискуче боді, а поруч з нею - абсолютно голий чоловік. Він тримає величезне дзеркало, відбиваючи в ньому Кім.