МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

''У тебе ж є чоловік'': Кім Кардашьян розлютила мережу фото з голим чоловіком

Читати матеріал російською

Відома американська модель і телеведуча Кім Кардашьян показала пікантне фото з оголеним чоловіком. Сама вона позує в купальнику.

Шанувальники Кардашьян негативно відреагували на знімок. Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

''У тебе ж є чоловік'': Кім Кардашьян розлютила мережу фото з голим чоловіком
Новини
У спідниці нижче коліна: як виглядає охоронець принца Гаррі і Меган Маркл

"У тебе ж є чоловік і діти", "Це не Каньє", "Як багато фотошопу", - пишуть в коментарях до знімка.

''У тебе ж є чоловік'': Кім Кардашьян розлютила мережу фото з голим чоловіком
''У тебе ж є чоловік'': Кім Кардашьян розлютила мережу фото з голим чоловіком
''У тебе ж є чоловік'': Кім Кардашьян розлютила мережу фото з голим чоловіком
''У тебе ж є чоловік'': Кім Кардашьян розлютила мережу фото з голим чоловіком

Як раніше писав OBOZREVATEL, Кім Кардашьян знялася у пікантній фотосесії для KKWbeauty. На рекламному кадрі супермодель одягнена в блискуче боді, а поруч з нею - абсолютно голий чоловік. Він тримає величезне дзеркало, відбиваючи в ньому Кім.

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
3
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги