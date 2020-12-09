У Таїланді 30 учасниць конкурсу краси обірвалися з мосту: момент потрапив на відео

У Таїланді 7 грудня учасниці конкурсу краси впали з підвісного мосту у ставок. Усі 30 красунь стояли на ньому і якоїсь миті обірвалися.

На щастя, під час події ніхто не постраждав, але момент падіння встигли зафіксувати на відео. Про це повідомляє Newsflare (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, міст був розташований над штучною водоймою в ресторані міста Чіангмай. Після інциденту багато дівчат сміялися, а деякі навіть не впустили склянки з напоями.

Учасниці конкурсу краси до падіння з мосту nypost.com

Варто зазначити, що три дівчини отримали невеликі подряпини й синець на лобі.

Крім того, власник ресторану заявив, що покриє витрати на медичний огляд і лікування красунь, а також чистку їхнього одягу.

Причина обвалу мосту – невідома. Але в майбутньому його планують відремонтувати й зробити міцнішим.

У Таїланді дівчата впали з мосту nypost.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Франції завалився міст через річку Тарн у департаменті Верхня Гаронна. Трагедія забрала життя дівчини-підлітка, також є інформація про зниклих безвісти.