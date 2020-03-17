У світі виявили людей, які не знають про коронавірус

У Німеччині виявлені люди, які не знають про епідемію коронавіруса - це знімальний майданчик німецького реаліті-шоу "Великий брат".

14 учасників передачі, "відрізані" від зовнішнього світу і все ще не в курсі новин. Вони живуть в будинку в Кельні під наглядом камер без смартфонів і інтернету з 6 лютого, пише The Guardian.

Продюсери шоу пояснили своє рішення нічого не розповідати про Covid-19 правилами "Великого брата": "інформаційну блокаду" знімають тільки при хворобі родичів героїв. За їх словами, учасникам забезпечили "особливі заходи гігієни", щоб ті уникнули зараження, але навіщо це потрібно - не розкрили.

Вони дізнаються і про закриття цілих країн, і про сім тисяч заражених в Німеччині увечері 17 березня в ефірі спеціального випуску шоу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 17 березня в світі налічується 174 330 осіб, інфікованих коронавірусом COVID-19, число жертв інфекції досягло 7 085. Одужали понад 79 тис. Осіб

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