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14 січня • оновлено в 10:33
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У сукні з екстремальним декольте: Соколова викликала ажіотаж пишними грудьми

2.7т
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Українська журналістка Яніна Соколова порадувала шанувальників новими пікантними знімками.

Так, в Instagram-акаунті "Вечір з Яніною Соколовою" було опубліковано кілька фотографій журналістки в блискучій сукні.

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Instagram @vecherssokolovoy

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Однак головним акцентом наряду стало екстремальне декольте, яке підкреслило пишні груди Соколової та вже традиційно привернуло увагу шанувальників.

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Instagram @vecherssokolovoy

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Instagram @vecherssokolovoy

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Instagram @vecherssokolovoy

Фанати не змогли пройти повз спокусливі фото Яніни і засипали її компліментами:

"Класна сукня", "Краща", "Ти прекрасна", "Красуня", "Дуже красива".

У сукні з екстремальним декольте: Соколова викликала ажіотаж пишними грудьми
У сукні з екстремальним декольте: Соколова викликала ажіотаж пишними грудьми
У сукні з екстремальним декольте: Соколова викликала ажіотаж пишними грудьми
У сукні з екстремальним декольте: Соколова викликала ажіотаж пишними грудьми
У сукні з екстремальним декольте: Соколова викликала ажіотаж пишними грудьми
У сукні з екстремальним декольте: Соколова викликала ажіотаж пишними грудьми
У сукні з екстремальним декольте: Соколова викликала ажіотаж пишними грудьми
У сукні з екстремальним декольте: Соколова викликала ажіотаж пишними грудьми
У сукні з екстремальним декольте: Соколова викликала ажіотаж пишними грудьми
У сукні з екстремальним декольте: Соколова викликала ажіотаж пишними грудьми

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Соколова показала, як проходить процес примірки відвертих суконь перед ефіром. Її стиліст приносить такі наряди, з яких буквально вивалюються груди, тому доводиться ушивать зону декольте.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Где пышная грудь? Плоскую и дряблую вижу, пышную нет
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фил филька
фил филька
редкий кадр - сапожник с сиськами)))
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