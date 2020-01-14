У сукні з екстремальним декольте: Соколова викликала ажіотаж пишними грудьми

Українська журналістка Яніна Соколова порадувала шанувальників новими пікантними знімками.

Так, в Instagram-акаунті "Вечір з Яніною Соколовою" було опубліковано кілька фотографій журналістки в блискучій сукні.

Яніна Соколова Instagram @vecherssokolovoy

Однак головним акцентом наряду стало екстремальне декольте, яке підкреслило пишні груди Соколової та вже традиційно привернуло увагу шанувальників.

Яніна Соколова Instagram @vecherssokolovoy

Яніна Соколова Instagram @vecherssokolovoy

Яніна Соколова Instagram @vecherssokolovoy

Фанати не змогли пройти повз спокусливі фото Яніни і засипали її компліментами:

"Класна сукня", "Краща", "Ти прекрасна", "Красуня", "Дуже красива".

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Соколова показала, як проходить процес примірки відвертих суконь перед ефіром. Її стиліст приносить такі наряди, з яких буквально вивалюються груди, тому доводиться ушивать зону декольте.

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