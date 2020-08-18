У суді озвучили причини загибелі Захарова в ДТП з Єфремовим

Смерть водія фургону Сергія Захарова після ДТП з машиною Михайла Єфремова настала від крововтрати, больового шоку і жирової емболії.

Про це в Пресненському суді повідомила судмедекспертка Світлана Ромадановська, яка робила висновок про смерть Захарова, передає "КП".

"Жирова емболія судин, травматичний шок, крововтрата – ось причини настання смерті водія "Лади". Через травматичний шок в першу добу вмирає багато людей. Захаров потрапив в їхнє число", – сказала Ромадановська.

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Адвокат Єфремова Ельман Пашаєв також опитав судмедекспертку, намагаючись зрозуміти, чи міг вижити Захаров, якби йому надали медичну допомогу в перші хвилини.

"Травми, несумісні з життям, у Захарова були відсутні: це розрив аорти, розрив серця та інші. Це пошкодження, які призводять до миттєвої смерті. Однак незабаром у нього розвинулася жирова емболія. Після цього він помер", – заявила експертка.

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