У суді озвучили причини загибелі Захарова в ДТП з Єфремовим.
Смерть водія фургону Сергія Захарова після ДТП з машиною Михайла Єфремова настала від крововтрати, больового шоку і жирової емболії.
Про це в Пресненському суді повідомила судмедекспертка Світлана Ромадановська, яка робила висновок про смерть Захарова, передає "КП".
"Жирова емболія судин, травматичний шок, крововтрата – ось причини настання смерті водія "Лади". Через травматичний шок в першу добу вмирає багато людей. Захаров потрапив в їхнє число", – сказала Ромадановська.
У суді озвучили причини загибелі Захарова в ДТП з Єфремовим
Адвокат Єфремова Ельман Пашаєв також опитав судмедекспертку, намагаючись зрозуміти, чи міг вижити Захаров, якби йому надали медичну допомогу в перші хвилини.
"Травми, несумісні з життям, у Захарова були відсутні: це розрив аорти, розрив серця та інші. Це пошкодження, які призводять до миттєвої смерті. Однак незабаром у нього розвинулася жирова емболія. Після цього він помер", – заявила експертка.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, будучи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого трапилося лобове зіткнення з однією з машин.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер наступного ранку, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення в сім'ї Сергія Захарова. Родичі загиблого Захарова не прийняли їх і допомогу від актора.
У МВС повідомили про завершення розслідування щодо Єфремова у справі про смертельну ДТП на Смоленській площі. Йому було пред'явлено звинувачення в остаточній редакції за ст. 264 ч. 4 КК РФ. Єфремову загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.
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