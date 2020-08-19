З суду, де розглядають справу Єфремова, терміново евакуювали людей

З будівлі Пресненського суду в Москві, де наразі проходить слухання у справі про ДТП з актором Михайлом Єфремовим, евакуювали людей.

Причиною екстреної евакуації стала загроза вибуху, пише "Комсомольської правди" (дивіться відео з місця подій в кінці новини).

Судді оголосили годинну перерву в слуханні у справі Єфремова. У той момент, коли зазвучав голос з динаміків: "Увага, евакуація суду!", прокуратура і сторона потерпілих заперечували проти виклику свідка – експерта від Ельмана Пашаєва Юрія Фіалки.

Єфремова евакуювали з будівлі суду Комсомольська правда (скріншот відео)

Повідомляється, що сам актор, якого судять за смертельну ДТП в Москві, спокійно відреагував на повідомлення про евакуацію. Спочатку його відправили в окремий кабінет, а потім під наглядом вивели з будівлі.

"А, зараз будуть з собакою ходити... Спасибі вам за сигарету", – сказав Єфремов приставам.

Джерело відео: "Комсомольская правда"

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