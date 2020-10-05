У США застрелили 70-річного афроамериканського актора

В Атланті (штат Джорджія, США) застрелили 70-річного афроамериканського актора Томаса Джеффресона Берда. Підозрюваний так і не був затриманий.

Прибулі на місце трагедії медики констатували смерть Берда, виявивши його з численними вогнепальними пораненнями в спину. Про це в Instagram повідомив режисер Спайк Лі, у фільмах якого з'являвся артист.

"Мені так сумно повідомляти про трагічне вбивство нашого улюбленого брата Томаса Джефферсона Берда в Атланті. Спочивай з миром, брате Берд", – написав Спайк Лі.

Відзначимо, Берд знявся у фільмах Спайка Лі "Штовхачі", "Сідай в автобус", "Дівчина №6", "Його гра", "Заморочені", "Літо в Ред Хук", "Солодка кров Ісуса" і "Чірак". Крім цього, актор з'явився в стрічках "Рей", "Бруклінські поліцейські" і "Виклик".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в будинок американського репера Емінема (справжнє ім'я – Маршалл Метерс) пробрався зловмисник і погрожував вбити артиста.