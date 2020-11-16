У США вручили премію People's Choice Awards: переможці та кращі образи знаменитостей

У США відбулася щорічна премія People's Choice Awards. Переможців обирали глядачі за допомогою голосування.

Захід проходив з дотриманням всіх карантинних норм. Про це стало відомо на сайті премії (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, народною іконою обрали Дженніфер Лопес.

Кращим фільмом цього року став бойовик "Погані хлопці назавжди". Уілл Сміт визнаний "Кращим актором", а Тіффані Хеддіш – "Краща актриса".

"Найкращий серіал" – "Анатомія пристрасті"

"Кращий співак" – Джастін Бібер

"Краща співачка" – Аріана Гранде

"Краща група" – BTS

"Fashion-ікона" – Трейсі Елліс Росс

"Краща комедія" – "Будка поцілунків 2"

"Кращий екшн-фільм" – "Мулан"

"Краща драма" – "Гамільтон"

"Кращий сімейний фільм" – мультфільм "Вперед"

"Кращий актор драматичного фільму" – Лін-Мануель Міранда

"Краща актриса комедійного фільму" – Джої Кінг

"Кращий актор екшен-фільму" – Кріс Хемсворт

"Кращий драматичний серіал" – "Рівердейл"

"Кращий комедійний серіал" – "Я ніколи не..."

"Кращий фантастичний серіал" – "Вайнона Ерп"

"Найкращий серіал для безперервного перегляду" – "Зовнішні мілини"

"Краще реаліті-шоу" – "Не відстаючи від Кардашян"

"Краще талант-шоу" – "Голос"

"Кращий актор серіалу" – Коул Спроус

"Краща актриса серіалу" – Еллен Помпео

"Краще денне ток-шоу" – "Шоу Еллен Дедженерес"

"Краще вечірнє ток-шоу" – "Вечірнє шоу з Джиммі Феллоном"

"Краща зірка реаліті-шоу" – Хлої Кардашян

"Краща пісня" – Dynamite групи BTS

"Кращий альбом" – Map of the Soul: 7 – BTS

"Кращий кантрі-співак" – Блейк Шелтон

"Краща нова артистка" – Doja Cat

"Краще музичне відео" – Dynamite – BTS

"Краща музична колаборація" – WAP – Cardi B feat. Megan Thee Stallion

"Кращий саундтрек" – Only the Young

"Краща зірка соцмереж" – Емма Чемберлен

"Б'юті-інфлюенсер" – Джеймс Чарльз

"Найкраща соціальна знаменитість" – Аріана Гранде

"Найстильніша зірка" – Зенден

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Нью-Йорку (США) відбулася церемонія вручення музичної премії MTV Video Music Awards 2020 року, де відзначили найкращих виконавців.