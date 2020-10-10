У США зажадали позбавити Маркл і Гаррі титулів через втручання у вибори

Obozrevatel Люди 10:10, 10.10.2020 Оновлено: 10:36, 10.10.2020

Член американського Конгресу Джейсон Сміт попередив, що принца Гаррі і Меган Маркл можуть позбавити титулів через втручання у вибори.

Про це повідомляє Daily Mail.

Сміт хоче написати про це британському послові Карен Пірс, оскільки його турбують висловлювання Сассекських про вибори.

"Дозволяючи герцогу і герцогині Сассекським зберегти свої титули і продовжувати висловлювати політичні коментарі, британський уряд фактично потурає втручанню в президентські вибори у США 2020 року", – йдеться у листі.

До речі, 22 вересня Гаррі і Маркл виступили на церемонії оголошення списку 100 найвпливовіших персон за версією Time на каналі ABC. Вони закликали американців голосувати на президентських виборах, але не стали закликати до голосування за конкретного кандидата.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ говорили про намір Меган Маркл стати президентом США.

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