У США вбили репера-номінанта на Греммі: страшні кадри

У Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, застрелили репера Ерміаса Асгхедома, більш відомого за сценічним імені Nipsey Hussle.

Як повідомляє телеканал NBC News, 33-річний виконавець помер у результаті вогнепального поранення.

Асгхед був убитий навпроти свого магазину одягу. Поліція повідомила про ще двох постраждалих. На даний момент інформації про підозрюваних немає.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Великобританії на 90-му році життя помер канадський актор Шейн Риммер, відомий по фантастичній сазі "Зоряні війни" і фільмах про Джеймса Бонда.

Дізнайся першим, хто виграє "Євробачення-2019" в нашому Instagram!