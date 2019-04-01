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У США вбили репера-номінанта на Греммі: страшні кадри

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У Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, застрелили репера Ерміаса Асгхедома, більш відомого за сценічним імені Nipsey Hussle.

Як повідомляє телеканал NBC News, 33-річний виконавець помер у результаті вогнепального поранення.

У США вбили репера-номінанта на Греммі: страшні кадри
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Асгхед був убитий навпроти свого магазину одягу. Поліція повідомила про ще двох постраждалих. На даний момент інформації про підозрюваних немає.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Великобританії на 90-му році життя помер канадський актор Шейн Риммер, відомий по фантастичній сазі "Зоряні війни" і фільмах про Джеймса Бонда.

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