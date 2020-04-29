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29 квітня • оновлено в 17:53
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У США трапився безглуздий інцидент через померлого Тупака Шакура

1.9т
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Губернатор штату Кентуккі потрапив у безглузду ситуацію через чоловіка, який намагався оформити допомогу по безробіттю на ім'я загиблої легенди репу Тупака Шакура.

Заявку, подану від імені репера, влада вирішила не розглядати, пише Yahoo News.

Просив допомогу з безробіття: в США стався безглуздий інцидент через померлого Тупака Шакура

Виявилося, що чоловік на ім'я Тупак Шакур проживає в місті Лексінгтоні і до початку пандемії коронавірусу працював кухарем. А легендарний репер - всього лише його повний однофамілець.

Бешер особисто подзвонив Шакуру, щоб вибачитися і доповісти, що його заявку повернули на розгляд.

Раніше, син впливового американського хіп-хоп-продюсера Шуга Найта, Шуг Найт-молодший, показав докази того, що легендарний репер Тупак Шакур може бути живий.

Як писав OBOZREVATEL, американський телепродюсер Кайл Лонг звернувся в поліцію Лас-Вегаса з сенсаційною заявою: він стверджує, що йому відомі всі обставини вбивства легендарного репера Тупака Шакура, який був застрелений в 1996 році.

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Автор
Марія Дідик
Місце
США
Тег
шоу-бизнес
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