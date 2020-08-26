У США раптово помер 34-річний лідер рок-гурту Power Trip

Американський рок-музикант, лідер метал-гурту Power Trip Райлі Гейл помер на 35-му році життя.

Близькі співака підтвердили інформацію про його смерть, проте відмовилися називати причину того, що трапилося. Про це повідомило видання Independent (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Рідні музиканта звернулися до його шанувальників із проханням поділитися спогадами про нього, якими б незначними вони не були.

Група Power Trip Chicago Tribune

"Power Trip мав величезний вплив на рок-спільноту, і шалений драйв і пристрасть Райлі були значною частиною цього. Він був великим художником, хорошим і справжнім другом. Метал уже не буде таким, як раніше, без нього", – також висловився про смерть рокера музичний критик Кім Келлі.

Райлі Гейл заснував гурт Power Trip у 2008 році. Музиканти досягли світової слави, гастролюючи з такими популярними колективами, як Cannibal Corpse, Anthrax, Lamb Of God, Testament, Suicidal Tendencies і з виконавцем Оззі Осборном.

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