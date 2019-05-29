У США померла зірка культового фільму "Хрещений батько"

У Лос-Анджелесі (США) помер американський актор Карміне Каріді, відомий за роллю Карміна Розато в культовому фільмі "Хрещений батько".

За даними TMZ, 85-річного артиста доставили в лікарню, де він впав у кому, а пізніше помер. Інформацію підтвердив режисер і письменник Чазз Пальмінтері.

Уточнюється, що Караді не прийшов до тями перед смертю, яка наступила через ускладнення після серйозної травми. Менеджер розповів журналістам, що 25 квітня актор невдало впав і травмував спину. Через місяць після цього в лікарні він захворів на запалення легенів.

Карміне Каріді

Здоров'я актора почало різко погіршуватися 25 травня. Інформація про кому, в свою чергу, розходиться в різних джерелах. Наприклад, його друзі стверджують, що Каріді був уж3 свідомості до смерті.

Карміне Каріді (зліва) Кадри з фільму "Хрещений батько"

Карміне Каріді народився 23 січня 1934 року. Він знявся майже в 100 фільмах, серед яких "Хрещений батько" 2 і 3, "Прорва", "Життя лайно", "Мільйони Брюстера", "Гавана", "Головна собака" і "Чудеса свого роду". Також актор знімався в серіалах: "Вона написала вбивство", "Поліція Нью-Йорка", "Брати по крові".

У 2004 році його виключили з Академії кінематографічних мистецтв і наук. Цей скандал залишив пляму на його житті. Його звинуватили в передачі копії картини "Любов за правилами ... і без", після чого вона з'явилася в інтернеті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2015 році в США у віці 79 років помер актор Алекс Рокко, відомий роллю власника казино Мо Гріна у фільмі "Хрещений батько".

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