У Лос-Анджелесі (США) помер відомий російський співак-шансоньє вірменського походження Бока (справжнє ім'я – Борис Давідян). Йому був 71 рік.

У Давідяна були серйозні проблеми з легенями. Співак помер після тривалої хвороби. Про його смерть повідомив вірменський журналіст Ваге Казарян на особистій сторінці в Facebook.

"Спочивай з миром, Бока... Дуже шкода...", – написав він.

У США помер знаменитий співак Бока: чим відомий Борис Давідян Facebook Ваге Казаряна

Бока – автор-виконавець десятків пісень, серед них такі хіти російського шансону, як "Доля воровская", "Цавт танем", "Джана", "Али-Баба", "Звенит звонок" і т.д. Свій перший музичний альбом він записав в 1972 році. Багато прихильників називали його "класиком шансону".

З 1995 року Бока з сім'єю переїхав в Лос-Анджелес. У нього дружина, син, дві дочки і четверо онуків. Один з них – співак Жока, який часто виконує пісні дідуся. Артисти раніше також виступали в дуеті під назвою "Бока і Жока".

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