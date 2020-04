У США помер володар премії "Греммі" Білл Візерс

Американський музикант, триразовий володар премії "Греммі" Білл Візерс помер в США через ускладнення, які були викликані проблемами з серцем. Йому був 81 рік.

Про це повідомляє Daily Mail. За словами видання, смерть автора пісень "Is not No Sunshine" і "Use Me" підтвердила його сім'я.

Білл Візерс Фото: Reed Saxon/AP Photo

"Ми спустошені втратою нашого улюбленого відданого чоловіка та батька. Самотня людина з серцем, яка прагнула з'єднатися зі світом за допомогою поезії та музики, він чесно говорив з людьми та пов'язував їх один з одним", – йдеться в заяві родичів музиканта.

Зазначимо, що Білл Візерс почав свою музичну кар'єру після 30 років. Серед інших його відомих хітів – "Lean on Me", "Just the Two of Us", "Lovely Day і Grandma's Hands". За свої роботи музикант був нагороджений трьома преміями "Греммі". У 2015 році він був введений в Зал слави рок-н-ролу.

Білл Візерс Фото: zimbio.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що помер американський актор театру, кіно і телебачення Рон Лібман, відомий за серіалами "Друзі" і "Клан Сопрано".

