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У США помер творець Ford Mustang

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У США у віці 94 років помер колишній глава Chrysler і творець автомобіля Ford Mustang Лі Якокка.

Про це повідомив портал TMZ з посиланням на членів його сім'ї. Подробиці і причини смерті поки невідомі.

У США помер творець Ford Mustang

Лі Якокка

Фото: tmz.com

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Лі Якокка був президентом компанії Ford з 1946 по 1978 рік. Під його керівництвом був розроблений популярний автомобіль Ford Mustang. Після він очолив корпорацію Chrysler аж до 1995 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США в Нью-Йорку помер архітектор Бей Юймін, який створив легендарну скляну піраміду Лувру. Йому було 102 роки.

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США
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