У США помер письменник Ігор Єфімов, який втік з СРСР
У США у віці 83 років помер радянський і американський письменник Ігор Єфімов.
Про це на особистій сторінці в Facebook написав публіцист Євген Беркович. Він також відмітив, що Єфімов планував незабаром видати нову книгу.
"Який кошмар – помер Ігор Єфімов! Ми з ним були в контакті до останнього дня. Він надіслав мені рукопис останньої (тепер уже точно останньої) книги", – прокоментував Беркович.
За словами публіциста, Єфімову залишалося тільки узгодити макет, і книга була б готова.
"Але Ігор Маркович не встиг її побачити. Книгу ми випустимо, тут сумнівів немає. Але як же мені буде не вистачати його щирої радості від кожної нової книги, його молодого завзяття і спраги нових перемог", – написав Беркович, додавши, що "працювати до останнього дня дарується праведникам".
Ігор Єфімов є засновником видавництва Ермітаж в США. Написав такі книги, як "Дивіться, хто прийшов!", "Скинути всяке ярмо", "Як одна плоть", "Архіви Страшного суду", "Сьома дружина", "Суд та діло", "Новгородський тлумач", "Невірна" . Виїхав з СРСР в Штати в 1978 році.
Як повідомляв OBOZREVATEL, американський співак, виконавець хіта La Bamba і If I Had A Hammer Тріні Лопес помер в лікарні в Каліфорнії від ускладнень, викликаних коронавірусом.