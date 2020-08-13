У США помер письменник Ігор Єфімов, який втік з СРСР

У США у віці 83 років помер радянський і американський письменник Ігор Єфімов.

Про це на особистій сторінці в Facebook написав публіцист Євген Беркович. Він також відмітив, що Єфімов планував незабаром видати нову книгу.

"Який кошмар – помер Ігор Єфімов! Ми з ним були в контакті до останнього дня. Він надіслав мені рукопис останньої (тепер уже точно останньої) книги", – прокоментував Беркович.

За словами публіциста, Єфімову залишалося тільки узгодити макет, і книга була б готова.

Ігор Єфімов помер у віці 83 років Толк

"Але Ігор Маркович не встиг її побачити. Книгу ми випустимо, тут сумнівів немає. Але як же мені буде не вистачати його щирої радості від кожної нової книги, його молодого завзяття і спраги нових перемог", – написав Беркович, додавши, що "працювати до останнього дня дарується праведникам".

Ігор Єфімов є засновником видавництва Ермітаж в США. Написав такі книги, як "Дивіться, хто прийшов!", "Скинути всяке ярмо", "Як одна плоть", "Архіви Страшного суду", "Сьома дружина", "Суд та діло", "Новгородський тлумач", "Невірна" . Виїхав з СРСР в Штати в 1978 році.

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