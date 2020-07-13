Молодий онук Елвіса Преслі наклав на себе руки: що відомо

У місті Калабасасі (штат Каліфорнія, США) у власній квартирі знайдено мертвим 27-річного співака Бенджаміна Кіо, який є онуком короля рок-н-ролу Елвіса Преслі.

За попередньою версією слідства, молодик наклав на себе руки, повідомляє портал TMZ з посиланням на менеджера його матері Лізи Марі Преслі.

Бенджамін Кіо з мамою Instagram @lisampresley

"Вона розбита горем, невтішна і спустошена, але намагається залишатися сильною заради своїх 11-річних близнят і старшої дочки Райлі. Вона любила і обожнювала свого хлопчика. Він був любов'ю всього її життя", – відзначив представник Лізи Марі Преслі.

Про Бенджаміна Кіо мало що відомо. Хлопець народився в родині дочки легендарного співака Елвіса Преслі і музиканта Денні Кіо. Він успішно займався музикою та в 2009 році уклав зі звукозаписним лейблом контракт на 5 млн доларів.

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