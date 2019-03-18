МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

У США помер автор саундтрека "Кримінального чтива"

1.3тЧитати матеріал російською

Американський гітарист Дік Дейл, справжнє ім'я якого Річард Ентоні Монсурі, помер у віці 81 року в США. За даними The New York Times, музикант помер в госпіталі в Південній Каліфорнії.

Точна причина смерті не називається. Про це повідомив його друг, музикант Брайан Уїлсон в своєму Twitter.

Дік Дейл

Дік Дейл

wikipedia.org

Новини
"Неконтрольована агресія": коханка Петросяна різко висловилася про Степаненко

"Мені дуже гірко чути про смерть Діка Дейла. Гра Діка на гітарі дуже вплинула на всіх нас, і ми записали Misirlou на нашому альбомі Surfin в США в 1963 році. Любов і співчуття родині Діка", - написав Брайан Уїлсон.

Діка Дейла називають "королем серф-року" і одним з перших випробувачів гітари Fender Stratocaster. Найбільш відомим у світі став його сингл Misirlou, який режисер Квентін Тарантіно використовував у фільмі "Кримінальне чтиво".

Як раніше писав OBOZREVATEL, 49-річний Кіт Флінт, соліст британської групи The Prodigy, наклав на себе руки після розставання з дружиною і вимушеного продажу улюбленого будинку в Ессексі (графство на південному сході Англії).

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
0
Смішно
1
Цікаво
11
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки