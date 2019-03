У США помер автор саундтрека "Кримінального чтива"

Американський гітарист Дік Дейл, справжнє ім'я якого Річард Ентоні Монсурі, помер у віці 81 року в США. За даними The New York Times, музикант помер в госпіталі в Південній Каліфорнії.

Точна причина смерті не називається. Про це повідомив його друг, музикант Брайан Уїлсон в своєму Twitter.

"Мені дуже гірко чути про смерть Діка Дейла. Гра Діка на гітарі дуже вплинула на всіх нас, і ми записали Misirlou на нашому альбомі Surfin в США в 1963 році. Любов і співчуття родині Діка", - написав Брайан Уїлсон.

I'm sorry to hear about Dick Dale passing. Dick's guitar playing was a big influence on all of us, and we covered "Misirlou" on our Surfin 'USA album in '63. Love & Mercy to Dick's family. pic.twitter.com/QPd2wzo7zB