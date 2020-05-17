У США помер актор з "Друзів" і "Американської сімейки"

Відомий американський актор, зірка серіалів "Друзі" і "Американська сімейка" Фред Віллард помер у віці 86 років.

Чоловік пішов з життя в результаті природної смерті. Про це пише видання The Hollywood Reporter.

"Пішов дуже мирно... Він продовжував рухатися, працювати і робити нас щасливими до самого кінця. Ми його дуже любили! Ми будемо сумувати за ним завжди", - прокоментувала смерть актора його дочка Хоуп.

Фред Віллард знявся в понад 200 фільмах і епізодах серіалів, зокрема у фільмах "Весільний переполох", "Американський пиріг" і "П'ятдесят відтінків чорного". Його останньою роботою став серіал "Космічні сили".

Актор був чотири рази номінований на премію "Еммі" і мав нагороди American Comedy Award і BSFC Award.

Як раніше писав OBOZREVATEL, режисер серіалу "Ранкове шоу" з Дженніфер Еністон і Різ Уізерспун в головних ролях, продюсер і сценарист Лінн Шелтон померла в США.