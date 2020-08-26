У США помер 103-річний батько Стівена Спілберга

Батько голлівудського режисера Стівена Спілберга Арнольд помер у Лос-Анджелесі (США). Йому було 103 роки.

Як повідомило видання Variety, Спілберг-старший помер природньою смертю. У ніч втрати Стівен був поряд із батьком.

"Коли я бачу PlayStation, коли дивлюсь на мобільний телефон – від найменшого калькулятора до iPad – я озираюсь на мого тата і кажу: "Мій батько і команда геніїв започаткували це", – розповідав колись режисер.

Відзначимо, що Арнольд Спілберг народився в сім'ї українських емігрантів у Цинциннаті, штат Огайо, у 1917 році. Він працював комп'ютерним інженером у General Electric. Також батько допомагав синові в створенні його першої картини "Полум'я пристрасті" (1964 рік). Окрім Стівена, в Арнольда було три доньки: Енн, Ненсі та Сью.

Арнольд Спілберг із дітьми WDRB.com

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