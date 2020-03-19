У справі щодо боргів Заворотнюк трапився несподіваний поворот

Справу російської актриси Анастасії Заворотнюк щодо податкової заборгованості на суму близько 25 тисяч рублів закрили.

Про це повідомляє "Комсомольская Правда". За словами видання, причиною тому послужило те, що судові пристави не змогли встановити місцеперебування знаменитості або її майна. Проте наголошується: це не означає, що Заворотнюк пробачили борги.

Анастасія Заворотнюк Фото: clutch.ua

"Законом передбачено термін виконавчого провадження в два місяці. За цей час пристав повинен здійснити пошук боржника, його майна, відомостей про рахунки і почати стягувати гроші. Дуже часто пристави через два місяці повертають виконавчий лист, посилаючись на п.3 ч.1 ст. 46. Але за законом після повернення стягувач (в цьому випадку – Податкова служба. - Ред.) має право подати його заново хоч на наступний день. Таким чином, процес повернення боргів буде тривати. Справу як закрили, так і відкриють заново", – пояснив адвокат Сергій Жорін.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 76-річна мама Анастасії Заворотнюк Валентина Борисівна також заборгувала податковій 45713 рублів за квартиру в Москві.

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