У справі про ДТП Єфремова виник новий поворот: потерпілі зажадали грошей

Троє потерпілих у справі про смертельну ДТП в центрі Москви за участі актора Михайла Єфремова подали позови про компенсацію моральної шкоди на загальну суму три мільйони рублів (1 млн грн).

Про це повідомив їхній захисник Олександр Добровінський виданню "ТАСС". За його словами, спершу потерпілі не хотіли грошей від Єфремова. Проте зараз вони займаються створенням фонду імені загиблого Сергія Захарова, тому кошти їм не завадять.

"Вони погодилися заявити цивільні позови на відшкодування моральної шкоди на 3 млн рублів в сукупності, які підуть на рахунок благодійного фонду", – пояснив Добровінський.

Сім'я загиблого. Захаров – третій зліва. stuki-druki.com

Нагадаємо, раніше під час засідання суду троє потерпілих – вдова Захарова Маргарита, його брат і молодший син – зажадали від артиста компенсацію в один рубль (36 копійок). Старший син загиблого Віталій попросив 7 млн ​​рублів (2,5 млн грн), але суд скоротив розмір компенсації до 800 тисяч рублів (290 тисяч грн).

Як повідомляв OBOZREVATEL: