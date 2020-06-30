У справі щодо ДТП з Єфремовим з'явився ще один потерпілий

У справі російського актора Михайла Єфремова, який влаштував смертельну аварію в центрі Москви 8 червня, з'явився ще один потерпілий.

Ним став молодший син загиблого в ДТП Сергія Захарова та його цивільної дружини Ірини, Валерій. Всього в розслідуванні фігурують четверо потерпілих, повідомив Telegram-канал Mash.

Так, цей статус дає Валерію Захарову змогу брати участь у суді й вимагати компенсації від актора.

Сергій Захаров загинув внаслідок аварії з Єфремовим РБК

Раніше потерпілими було визнано брата загиблого чоловіка, його дружину й старшого сина. Цивільній дружині Захарова та матері Валерія Ірині, з якою він прожив останні 22 роки, у процесуальному статусі відмовили.

Нагадаємо, 8 червня автомобіль, за кермом якого був Михайло Єфремов, виїхав на зустрічну смугу в центрі Москви, після чого відбулося лобове зіткнення з однією з машин. Внаслідок аварії загинув водій вантажівки, 58-річний Сергій Захаров.

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