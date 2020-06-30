У справі щодо ДТП з Єфремовим з'явився ще один потерпілий
Михайло Єфремов 8 червня влаштував смертельну ДТП (колаж).
У справі російського актора Михайла Єфремова, який влаштував смертельну аварію в центрі Москви 8 червня, з'явився ще один потерпілий.
Ним став молодший син загиблого в ДТП Сергія Захарова та його цивільної дружини Ірини, Валерій. Всього в розслідуванні фігурують четверо потерпілих, повідомив Telegram-канал Mash.
Так, цей статус дає Валерію Захарову змогу брати участь у суді й вимагати компенсації від актора.
Сергій Захаров загинув внаслідок аварії з Єфремовим РБК
Раніше потерпілими було визнано брата загиблого чоловіка, його дружину й старшого сина. Цивільній дружині Захарова та матері Валерія Ірині, з якою він прожив останні 22 роки, у процесуальному статусі відмовили.
Нагадаємо, 8 червня автомобіль, за кермом якого був Михайло Єфремов, виїхав на зустрічну смугу в центрі Москви, після чого відбулося лобове зіткнення з однією з машин. Внаслідок аварії загинув водій вантажівки, 58-річний Сергій Захаров.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Московська прокуратура підтвердила, що Михайло Єфремов під час ДТП перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.
Таганський суд Москви ухвалив рішення відпустити Михайла Єфремова під домашній арешт до 9 серпня.
Також з'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення у сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватися" й допомогти їм. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачень і допомоги від актора.
З'ясувалося, що актор сів п'яним за кермо, допомагаючи другу з України – його мати й дружина потрапили до лікарні у важкому стані.