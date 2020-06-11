У справі щодо ДТП з Єфремовим виник скандал: зникли записи камер відеоспостереження
З московського бару Ulysses, де побував актор Михайло Єфремов перед смертельним ДТП, зникли записи камер відеоспостереження.
Ймовірно, саме в цьому закладі пив артист перед тим, як сісти за кермо свого автомобіля. Про інцидент повідомило Рен ТВ з посиланням на власне джерело.
Стверджується, що поліцейські хотіли вилучити відео з камер спостереження, однак виявилося, що записи видалені, а їхніх копій не залишилося. Це може ускладнить процес розслідування, також записи могли бути видалені навмисно.
При цьому вуличні камери відеоспостереження зафіксували, що Єфремов двічі відвідував заклад у день аварії. Вперше він приїхав туди в 09:19 ранку і пробув там пів години. Вдруге Єфремов відвідав бар увечері, о 21:03, і поїхав через 34 хвилини.
Бар Ulysses розташований поруч із будинком артиста і неподалік від місця трагедії.
Нагадаємо, один з відвідувачів бару також розповідав, що коли Єфремов приходив у бар, він уже був "трохи напідпитку" і хотів придбати там спиртне. Однак акторові відмовили в обслуговуванні, через що він влаштував скандал у закладі. На той час там знаходився власник Ulysses, який виставив артиста за двері.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого відбулося лобове зіткнення з однією з машин.
Пізніше московська прокуратура підтвердила, що Михайло Єфремов під час ДТП перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов – помер вранці 9 червня від внутрішньої кровотечі.
Пізніше стало відомо про його останні слова незадовго до смерті.
Дружина Захарова заявила, що сім'я артиста, яка обіцяла надати допомогу після трагедії, так і не вийшла з ними на зв'язок.
Таганський суд Москви ухвалив рішення відпустити Михайла Єфремова під домашній арешт до 9 серпня.
Також з'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП і домашнього арешту.