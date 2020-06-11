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11 червня • оновлено в 15:57
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У справі щодо ДТП з Єфремовим виник скандал: зникли записи камер відеоспостереження

5.7т
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З московського бару Ulysses, де побував актор Михайло Єфремов перед смертельним ДТП, зникли записи камер відеоспостереження.

Ймовірно, саме в цьому закладі пив артист перед тим, як сісти за кермо свого автомобіля. Про інцидент повідомило Рен ТВ з посиланням на власне джерело.

Михайло Єфремов влаштував ДТП

Михайло Єфремов влаштував ДТП

Колаж

Стверджується, що поліцейські хотіли вилучити відео з камер спостереження, однак виявилося, що записи видалені, а їхніх копій не залишилося. Це може ускладнить процес розслідування, також записи могли бути видалені навмисно.

При цьому вуличні камери відеоспостереження зафіксували, що Єфремов двічі відвідував заклад у день аварії. Вперше він приїхав туди в 09:19 ранку і пробув там пів години. Вдруге Єфремов відвідав бар увечері, о 21:03, і поїхав через 34 хвилини.

Михайло Єфремов

Михайло Єфремов

ГУ МВС по Москві/ТАСС

Бар Ulysses розташований поруч із будинком артиста і неподалік від місця трагедії.

Нагадаємо, один з відвідувачів бару також розповідав, що коли Єфремов приходив у бар, він уже був "трохи напідпитку" і хотів придбати там спиртне. Однак акторові відмовили в обслуговуванні, через що він влаштував скандал у закладі. На той час там знаходився власник Ulysses, який виставив артиста за двері.

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Автор
Єва Романова
Тема
VIP-ДТП
Особа
Михайло Єфремов
Місце
Росія Москва
Теги
Новини Росії шоу-бизнес ДТП
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