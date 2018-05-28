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"У спортивках Adidas": Елтон Джон засвітився на Лісовому масиві в Києві

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Британський музикант і громадський діяч Елтон Джон приїхав до Києва і був помічений в районі ринку "Даринок"

"У районі "Даринку" був помічений сер Елтон Джон. В спортивках "Адідас". Мабуть, знав, в який райончик їде", - написала в своєму Facebook журналістка Олена Кисіль.

Вона також опублікувала фото музиканта.

facebook.com/elena.kysil

facebook.com/elena.kysil

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Як писав OBOZREVATEL, Елтон Джон приїхав в Україну на запрошення Фонду Олени Пінчук. Він проведе зустріч з українськими борцями зі СНІДом і поспілкується з ВІЛ-позитивними людьми.

Особа
Елтон Джон
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
шоу-бизнес
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