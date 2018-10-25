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У спідниці нижче коліна: як виглядає охоронець принца Гаррі і Меган Маркл

11.8тЧитати матеріал російською

Принц Гаррі і Меган Маркл, які зараз знаходяться в турі по Австралії й Океанії, не з'являються на публіці без особистого охоронця.

Як пише AFP, згідно укоріненим стереотипам, охоронцем зазвичай є великий і мускулистий чоловік у темних окулярах, яких можна побачити поруч із багатьма голлівудськими зірками.

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У спідниці нижче коліна: як виглядає охоронець принца Гаррі і Меган Маркл

При цьому несподіванкою для багатьох стало те, що охоронцем Меган Маркл і принца Гаррі виявилася жінка.

У спідниці нижче коліна: як виглядає охоронець принца Гаррі і Меган Маркл

Видання оприлюднило фотографії охоронця королівської пари. Нею виявилася висока блондинка. На одному із заходів на Фіджі вона з'явилася в довгій чорно-білій спідниці та чорній футболці.

У спідниці нижче коліна: як виглядає охоронець принца Гаррі і Меган Маркл

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, дружина принца Гаррі - 37-річна Меган Маркл і колишня дівчина принца - 32-річна актриса Дженна Коулман вибрали однакові сукні від британського бренду Emilia Wickstead для виходу в світ.

Особи
Меган Марклпринц Гаррі
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