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19 листопада • оновлено в 14:32
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У соцмережі злили скандальне секс-відео з ексзіркою "Дом-2". 18+

2.6т
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У соцмережі з'явилося секс-відео з колишнім учасником скандального телепроєкту "Дом-2" Вінцеславом Венгржановським.

На YouTube-сторінці Starhit був опублікований трихвилинний ролик, у якому оголений Вінцеслав кохається з дівчиною. Також у ньому було показано умови, у яких зараз мешкає чоловік. За словами видання, він вліз у борги й зловживає спиртним (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Вінцеслав Венгржановський

Вінцеслав Венгржановський

Фото: 24smi.org

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"Наразі колишня зірка реаліті ніде не працює. Одного разу намагався стати тревел-блогером, але нічого не вдалося. Тоді вибрав легкий шлях: набрав позик у електронних банках, щоправда, все швидко спустив... Продюсерка Діана Бічарова хотіла допомогти Вінцеславу, пропонувала співробітництво, знайомила з потрібними людьми. Але він нічого не хоче робити. Вона зазначає, що хлопця треба лікувати", — йдеться в матеріалі.

Обережно, відео 18+

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, зірка скандального телепроєкту "Дом-2" Анастасія Тарасюк, яка трагічно загинула, виявляється, працювала в секс-ескорті. Всі подробиці читайте тут.

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Автор
Христина Долматова Христина Долматова
Місце
Росія
Тег
Дом-2
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Комментарии на сайте не модерированы
Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Это он Попову Ольгу шпилит
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