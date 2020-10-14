У Сніжани Бабкіної вкрали Instagram: подробиці

Дружина українського співака Сергія Бабкіна Сніжана звернулася до користувачів соціальної мережі за допомогою.

У Instagram-акаунті Сергія артистка зі сльозами на очах зізналася, що стала жертвою шахраїв. У зірки вкрали сторінку в Instagram.

"У мене тільки що вкрали Instagram. Ви говорите, що я не плачу. Бачите, я сиджу зараз і плачу, не знаю, що робити. Кілька днів тому я подала заявку на верифікацію, тільки що мені прийшов на пошту лист, що мені потрібно натиснути і верифікувати. я натиснула, ввела свою пошту, назву свого аккаунта, ввела пароль. потім мені прийшла на телефон SMS, я ввела цей код, потім воно зайшло в мій Instagram і потім в хвилину такий спалах і все! Все зникає і все. .. змінили ім'я, видалили фото і всю шапку. я взагалі не знаю кому писати і що робити, я вводжу свій пароль, вони, мабуть, вже його змінили. Ніхто з моєї команди не може зайти на мою сторінку ", – повідомила в відео дружина музиканта.

У Instagram Бабкіна попросила допомоги у підписників чоловіка, щоб в разі, якщо вони володіють будь-якою інформацією, як можна повернути обліковий запис, написали музикантові.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Сергій Бабкін зважився на відверте зізнання про те, що зраджував дружині.