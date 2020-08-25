Народний депутат від "Слуги народу" і юрист за професією Олександр Качура висловився з приводу скандалу з використанням пісень гуртів "Бумбокс" і "Океан Ельзи" під час концерту в центрі Києва до Дня Незалежності.

Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews. За словами політика, артисти виконували пісні одне одного у святковому попурі з патріотичних мотивів, а не для заробляння грошей. Порушення закону Качура тут не бачить.

У "Слузі народу" висловилися про скандал через використання пісень "Бумбокс" і "Океан Ельзи" на День Незалежності (фото – УНІАН)

Іншої думки відомий продюсер Володимир Бебешко. Він пояснив, що використання пісні без дозволу її автора – це таки порушення закону. Бебешко вважає, якщо, наприклад, "Океан Ельзи" подасть до суду на Вєрку Сердючку, яка виконала пісню "Там, де нас нема", то гурт його виграє.

Вєрка Сердючка виконала пісню "Там, де нас нема" гурту "Океан Ельзи" на концерті до Дня Незалежності (фото – 112.ua)

Нагадаємо: в День Незалежності, 24 серпня, на Софійській площі в Києві українські артисти виконали яскраве попурі з найпопулярніших хітів незалежної України. Шоу Made in Ukraine об'єднало 42 легендарних треки, які виконали 18 артистів.

У попурі пісню "Там, де нас нема" гурту "Океан Ельзи" заспівала Вєрка Сердючка разом із хором, а трек "Вахтерам" гурту "Бумбокс" виконав колектив "Время и Стекло". Пізніше представники гуртів "Бумбокс" і "Океан Ельзи" заявили, що не дозволяли використовувати свої пісні.

Дивіться повне відео виступу українських зірок на День Незалежності в Києві:

Як повідомляв OBOZREVATEL, український співак DZIDZIO (Михайло Хома) виконав Гімн України в центрі Києва на День Незалежності. Артист виступив разом із симфонічним оркестром на Софійській площі.