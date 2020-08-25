У "Слузі народу" висловилися про скандал через використання пісень "Бумбокс" і "Океан Ельзи" на День Незалежності
Народний депутат від "Слуги народу" і юрист за професією Олександр Качура висловився з приводу скандалу з використанням пісень гуртів "Бумбокс" і "Океан Ельзи" під час концерту в центрі Києва до Дня Незалежності.
Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews. За словами політика, артисти виконували пісні одне одного у святковому попурі з патріотичних мотивів, а не для заробляння грошей. Порушення закону Качура тут не бачить.
Іншої думки відомий продюсер Володимир Бебешко. Він пояснив, що використання пісні без дозволу її автора – це таки порушення закону. Бебешко вважає, якщо, наприклад, "Океан Ельзи" подасть до суду на Вєрку Сердючку, яка виконала пісню "Там, де нас нема", то гурт його виграє.
Нагадаємо: в День Незалежності, 24 серпня, на Софійській площі в Києві українські артисти виконали яскраве попурі з найпопулярніших хітів незалежної України. Шоу Made in Ukraine об'єднало 42 легендарних треки, які виконали 18 артистів.
У попурі пісню "Там, де нас нема" гурту "Океан Ельзи" заспівала Вєрка Сердючка разом із хором, а трек "Вахтерам" гурту "Бумбокс" виконав колектив "Время и Стекло". Пізніше представники гуртів "Бумбокс" і "Океан Ельзи" заявили, що не дозволяли використовувати свої пісні.
Дивіться повне відео виступу українських зірок на День Незалежності в Києві:
Як повідомляв OBOZREVATEL, український співак DZIDZIO (Михайло Хома) виконав Гімн України в центрі Києва на День Незалежності. Артист виступив разом із симфонічним оркестром на Софійській площі.