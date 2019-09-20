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20 вересня • оновлено в 16:00
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У скандального російського рокера стався серцевий напад

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У лідера гурту "Корозія металу" Сергія Троїцького, якого багато хто знає під псевдонімом Павук, стався напад.

Про це в коментарі РЕН ТВ повідомила представниця музиканта Марія Рунова, уточнивши, що йому стало зле в Митищинському суді.

У Сергія Павука Троїцького стався напад

У Сергія Павука Троїцького стався напад

instagram.com/pauk_ktr

В ході засідання планувалося розглянути справу про його водіння в нетверезому стані. За словами Рунової, Троїцький дуже переймався, а в будівлі суду відчув важкість у грудях.

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"Біля суду він вийшов покурити, я дивлюся: він буквально сповзає по стінці. Ми з подругою його під руку підхопили, поклали на заднє сидіння машини і викликали швидку", – розповіла вона.

Сергій Паук Троїцький у центрі

Сергій Паук Троїцький у центрі

instagram.com/pauk_ktr

Уточнюється, що музикант відмовився від госпіталізації та повернувся додому відразу після того, як медики зробили укол. "У нього тиск від 180 до 210, коли він перевтомився або нервує", – додала Рунова.

Карта виклику швидкої допомоги Троїцькому

Карта виклику швидкої допомоги Троїцькому

Рен.Тв

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2017 році Троїцький потрапив до чорного списку центру "Миротворець" через гастролі в Криму і антиукраїнську пропаганду.

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Особа
Сергій "Павук" Троїцький
Теги
шоу-бизнес Серце
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