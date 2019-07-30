У Скадовську завершився масштабний дитячий фестиваль "Чорноморські Ігри"

У неділю, 28 липня, завершився найвідоміший і наймасштабніший дитячий фестиваль в Україні – "Чорноморські Ігри".

У 2019 на вокальний конкурс зареєструвалися понад 600 учасників, і це – рекордна кількість. За призові місця боролися 46 сольних виконавців і груп, які пройшли в півфінал після двох відбіркових турів. Про це повідомила прес-служба каналу М1.

За результатами голосування всіх членів журі найвищу нагороду фестивалю – Гран-прі вокального конкурсу - отримала Валерія Фурман (15 років, м Кривий Ріг), яка підкорила професійне журі своїм співом і харизмою.

Прес-служба

Протягом усіх етапів фестивалю членами журі були: Валентин Коваль (член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення), Олександр Пономарьов (Народний артист України, співак і композитор), Олена Савінова (викладач вокалу), Натела Чхартішвілі-Зацаринна (Генеральний продюсер каналу М1), Олена Мозгова (продюсер), Віталій Дроздов (генеральний директор Хіт FМ), Роман Муха (продюсер каналу М2), Вадим Лисиця (композитор, музичний продюсер), Сергій Кузін (музикант, ведучий радіо Roks), а також зіркові експерти: лідер групи "Антитіла" Тарас Тополя, TARABAROVA і MONATIK.

Журі "Чорноморських Ігор 2019" Прес-служба

Журі "Чорноморських Ігор 2019" Прес-служба

Журі "Чорноморських Ігор 2019" Прес-служба

Глядачами фестивалю традиційно змогли стати і ті, хто не був у цей час в Скадовську. У всі фестивальні дні здійснювалися прямі включення і телетрансляція на каналі М1, а також інтернет-трансляція "Чорноморських Ігор".

Микита Ломакін Прес-служба

За три дні фестиваль "Чорноморські Ігри" переглянуло більше 3 мільйонів глядачів на самому дію присутні близько 48 тисяч людей.

Время и Стекло Прес-служба

Своїми виступами дітей порадували їхні кумири, більшість з яких свого часу були переможцями та лауреатами "Чорноморських Ігор" – NK | Настя Каменських (Гран-прі "Чорноморських Ігор 2004"), "Время и Стекло" (Надя Дорофєєва – 1-ша премія "Чорноморських Ігор 2004"), The Hardkiss (Юлія Саніна – лауреат "Чорноморських Ігор 1999", Еліна Іващенко (Гран-прі "Чорноморських Ігор 2018"), MONATIK, MOZGI, Олександр Пономарьов, ALYOSHA, "Антитіла", TARABAROVA, Наталія Гордієнко, М'ЯТА, David Axelrod, Віталій Козловський, Оля Цибульська, MÉLOVIN, Michelle Andrade, NIKITA LOMAKIN, Злата Огневич.

Злата Огневич Прес-служба

Настя Каменських Прес-служба

Суперфінал вокального конкурсу почався з фестивальної пісні "Чорноморських Ігор 2019", яку в цьому році виконали головні хітмейкери країни – гурт "Время и Стекло" разом з "HighUp5".

The Hardkiss Прес-служба

"Фестиваль "Чорноморські Ігри" став своєрідним поєднанням великого музичного свята і сильного вокального конкурсу. Зіркові гості, авторитетне журі, фахівці, що забезпечують проведення фестивалю, всі вони допомогли розкрити конкурсантам складові професії артиста. І цей досвід є найголовнішим!" – заявив засновник фестивалю Микола Баграєв.

MONATIK Прес-служба

Раннє OBOZREVATEL писав про те, що відомо про фестиваль "Чорноморські ігри-2019".

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