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У Скадовську завершився масштабний дитячий фестиваль "Чорноморські Ігри"

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У неділю, 28 липня, завершився найвідоміший і наймасштабніший дитячий фестиваль в Україні – "Чорноморські Ігри".

У 2019 на вокальний конкурс зареєструвалися понад 600 учасників, і це – рекордна кількість. За призові місця боролися 46 сольних виконавців і груп, які пройшли в півфінал після двох відбіркових турів. Про це повідомила прес-служба каналу М1.

За результатами голосування всіх членів журі найвищу нагороду фестивалю – Гран-прі вокального конкурсу - отримала Валерія Фурман (15 років, м Кривий Ріг), яка підкорила професійне журі своїм співом і харизмою.

У Скадовську завершився масштабний дитячий фестиваль "Чорноморські Ігри"

Прес-служба

Протягом усіх етапів фестивалю членами журі були: Валентин Коваль (член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення), Олександр Пономарьов (Народний артист України, співак і композитор), Олена Савінова (викладач вокалу), Натела Чхартішвілі-Зацаринна (Генеральний продюсер каналу М1), Олена Мозгова (продюсер), Віталій Дроздов (генеральний директор Хіт FМ), Роман Муха (продюсер каналу М2), Вадим Лисиця (композитор, музичний продюсер), Сергій Кузін (музикант, ведучий радіо Roks), а також зіркові експерти: лідер групи "Антитіла" Тарас Тополя, TARABAROVA і MONATIK.

Журі "Чорноморських Ігор 2019"

Журі "Чорноморських Ігор 2019"

Прес-служба

Новини
NIKITA LOMAKIN прокачав "Чорноморські Ігри" і представив новий трек
Журі "Чорноморських Ігор 2019"

Журі "Чорноморських Ігор 2019"

Прес-служба

Журі "Чорноморських Ігор 2019"

Журі "Чорноморських Ігор 2019"

Прес-служба

Глядачами фестивалю традиційно змогли стати і ті, хто не був у цей час в Скадовську. У всі фестивальні дні здійснювалися прямі включення і телетрансляція на каналі М1, а також інтернет-трансляція "Чорноморських Ігор".

Микита Ломакін

Микита Ломакін

Прес-служба

За три дні фестиваль "Чорноморські Ігри" переглянуло більше 3 мільйонів глядачів на самому дію присутні близько 48 тисяч людей.

Время и Стекло

Время и Стекло

Прес-служба

Новини
Визначились володарі перших місць "Чорноморських Ігор 2019"

Своїми виступами дітей порадували їхні кумири, більшість з яких свого часу були переможцями та лауреатами "Чорноморських Ігор" – NK | Настя Каменських (Гран-прі "Чорноморських Ігор 2004"), "Время и Стекло" (Надя Дорофєєва – 1-ша премія "Чорноморських Ігор 2004"), The Hardkiss (Юлія Саніна – лауреат "Чорноморських Ігор 1999", Еліна Іващенко (Гран-прі "Чорноморських Ігор 2018"), MONATIK, MOZGI, Олександр Пономарьов, ALYOSHA, "Антитіла", TARABAROVA, Наталія Гордієнко, М'ЯТА, David Axelrod, Віталій Козловський, Оля Цибульська, MÉLOVIN, Michelle Andrade, NIKITA LOMAKIN, Злата Огневич.

Злата Огневич

Злата Огневич

Прес-служба

Настя Каменських

Настя Каменських

Прес-служба

Суперфінал вокального конкурсу почався з фестивальної пісні "Чорноморських Ігор 2019", яку в цьому році виконали головні хітмейкери країни – гурт "Время и Стекло" разом з "HighUp5".

The Hardkiss

The Hardkiss

Прес-служба

"Фестиваль "Чорноморські Ігри" став своєрідним поєднанням великого музичного свята і сильного вокального конкурсу. Зіркові гості, авторитетне журі, фахівці, що забезпечують проведення фестивалю, всі вони допомогли розкрити конкурсантам складові професії артиста. І цей досвід є найголовнішим!" – заявив засновник фестивалю Микола Баграєв.

MONATIK

MONATIK

Прес-служба

Раннє OBOZREVATEL писав про те, що відомо про фестиваль "Чорноморські ігри-2019".

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Тема
Фестивалі та концерти
Особи
Олександр Пономарьов Настя Каменських (NK) Юлія Саніна MONATIK
Місце
Україна
Тег
Фестиваль
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