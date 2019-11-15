У сім'ї зірки російського ТБ трапилася трагедія

У відомого російського телеведучого Дмитра Діброва померла мати.

Про сімейну трагедію шоумен розповів у інтерв'ю виданню "Москва-Баку.ru".

Дмитро Дібров WomanHit

Так, 14 листопада у Діброва був день народження – телеведучому виповнилося 60 років. Напередодні журналісти поцікавилися у Дмитра, як він святкуватиме. На що шоумен розповів про горе, яке трапилося в його родині за три дні до ювілею:

"У мене, на жаль, немає вибору, де і як відзначати. Річ у тім, що я зараз на батьківщині, в Ростові-на-Дону. Я вчора поховав маму... Уявляєте, яке дивне життя. Вона не дочекалася ювілею сина буквально три дні".

Дмитро Дібров з мамою Москва-Баку.ru

"Ми з дружиною зараз йдемо з кладовища ... Підемо, звісно, з друзями, сімейними парами посидимо тихенько, поїмо донських наших делікатесів і полетимо до Москви. Звісно, хотілося гучно відзначити, все-таки 60 років – це ювілей радісний, але, на жаль, ось так розпорядилася доля...".

Дмитро Дібров із дружиною Поліною Instagram

Дмитро Дібров із дружиною Поліною і дітьми Instagram

Дмитро Дібров із дружиною Поліною і дітьми Instagram

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