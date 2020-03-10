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10 березня • оновлено в 16:50
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У сім'ї вагітної Кеті Перрі трапилася трагедія

2.8т
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Американська співачка Кеті Перрі, яка днями оголосила, що вагітна від Орландо Блума, повідомила про сімейну трагедію – у неї померла бабуся.

Сумною новиною знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Кеті Перрі

Кеті Перрі

Getty

Так, у соцмережі Перрі опублікувала серію спільних знімків з бабусею, а також написала зворушливе послання.

"Я не знаю, коли душа переходить у нове тіло. І якщо є загробне життя, то чи є там "зал очікування" для тих, хто прийшов і ще не пішов. Я задаюся питанням, чи отримає поцілунок від моєї бабусі душа, яка чекає, щоб увійти в новий світ. Я сердечно сподіваюся на це", – пише Кеті.

Крім того, 35-річна співачка зазначила, що завжди буде захоплюватися бабусею:

"Моя бабуся була бійцем. Вона пережила Велику депресію, виховала трьох дітей, як швачки робила G-стрінги для дівчат з танцювальних шоу та інших подібних персонажів у Вегасі. Вона завжди була щирою, кумедною й приємною людиною. Вона була чудовою бабусею".

Кеті Перрі з бабусею

Кеті Перрі з бабусею

Instagram @katyperry

Кеті Перрі з бабусею

Кеті Перрі з бабусею

Instagram @katyperry

Кеті Перрі з бабусею

Кеті Перрі з бабусею

Instagram @katyperry

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Кеті Перрі та Орландо Блум заручилися минулого року в День святого Валентина. Виконавиця порадувала шанувальників цією новиною в своєму Instagram-акаунті, показавши обручку на пальці.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Кеті Перрі
Місце
США
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