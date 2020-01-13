У сім'ї Анастасії Заворотнюк з'явилися серйозні проблеми

Не встигла родина російської актриси Анастасії Заворотнюк розрахуватися зі старими штрафами за порушення правил дорожнього руху, як їм виписали понад два десятки нових постанов на суму 22 тисячі рублів.
Як повідомляє "Комсомольськая Правда", штрафи різні: від 500 рублів за перевищення швидкості до 3000 рублів за рух по смузі громадського транспорту. При цьому бувало, що за один день водій здійснював 2-3 порушення.
Анастасія Заворотнюк
Фото: uazmi.org
Зазначається, що автомобіль "Мерседес-Бенц", зареєстрований на маму актриси Валентину Борисівну. Однак 76-річна жінка сама за кермом не їздить — цілком ймовірно, що машиною користується її зять Петро Чернишов або внучка Анна Заворотнюк.
Анастасія Заворотний з чоловіком та донькою
До слова, згідно із законом, штраф треба сплатити протягом двох місяців, інакше порушника можуть заарештувати на строк до 15 діб.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання — пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості та може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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