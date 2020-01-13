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13 січня • оновлено в 17:47
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У сім'ї Анастасії Заворотнюк з'явилися серйозні проблеми

1.8т
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Не встигла родина російської актриси Анастасії Заворотнюк розрахуватися зі старими штрафами за порушення правил дорожнього руху, як їм виписали понад два десятки нових постанов на суму 22 тисячі рублів.

Як повідомляє "Комсомольськая Правда", штрафи різні: від 500 рублів за перевищення швидкості до 3000 рублів за рух по смузі громадського транспорту. При цьому бувало, що за один день водій здійснював 2-3 порушення.

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

Фото: uazmi.org

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Зазначається, що автомобіль "Мерседес-Бенц", зареєстрований на маму актриси Валентину Борисівну. Однак 76-річна жінка сама за кермом не їздить — цілком ймовірно, що машиною користується її зять Петро Чернишов або внучка Анна Заворотнюк.

Анастасія Заворотний з чоловіком та донькою

Анастасія Заворотний з чоловіком та донькою

До слова, згідно із законом, штраф треба сплатити протягом двох місяців, інакше порушника можуть заарештувати на строк до 15 діб.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
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