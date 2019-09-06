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8 вересня • оновлено в 11:23
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У Швеції розстріляли адвоката відомого репера: що відомо

6.3т Читати матеріал російською

У столиці Швеції Стокгольмі в п'ятницю, 6 вересня, здійснили збройний напад на адвоката американського репера A$AP Rocky Енріка Олсена Лілью.

Про це з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє Forbes. Невідомий здійснив два постріли – в голову і груди. Інформації про стан правозахисника немає.

Відзначається, що інцидент трапився вранці. Лілью сам подзвонив у поліцію і розповів про те, що трапилося, після чого його забрала швидка допомога.

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Енрік Олсен Лілью

Енрік Олсен Лілью

everipedia.org

За словами очевидців, перед стріляниною в адвоката була сутичка з невідомою людиною. На місці стрілянини був помічений чорний позашляховик, який уже подали в розшук.

Поліція затримала кількох підозрюваних, зокрема колегу Лілью, якій заборонено контактувати з адвокатом.

При цьому, правоохоронці розповіли, що розглядають напад як одиничний епізод, не пов'язаний із переслідуванням його через професійну діяльність.

Відзначимо, Лілью став відомим завдяки судовому процесу над його клієнтом – американським репером A$AP Rocky, якого засудили до двох років умовно після вуличної бійки.

A$AP Rocky

A$AP Rocky

BBC

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні A$AP Rocky скасував свій виступ на музичному фестивалі Atlas Weekend у Києві через перебування в шведській в'язниці.

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Швеція Стокгольм
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Виявляється і в Швеції іноді не все спокійно
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Ferat Bey
Ferat Bey
Белому адвокату нужно потерять всякую связь со своим народом, со своей нацией, со своей расой, потерять вскую гордость белого человека чтобы защищать эту наглую чёрную обезьяну в суде. Что сейчас начнётся... Да вы только посмотрите на эту чёрную наглую морду, да только за его наглую морду и вызывающий вид его уже надо депортировать в негритянский район Нью-Йорка, а лучше в Африку к обезьянам и крокодилам, а не защищать в суде Швеции.
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