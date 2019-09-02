Новини Реклама
2 вересня • оновлено в 12:56
Кожен знайде своє!
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

"У школі була потворою": Седокова розчулила мережу визнанням про дитинство

708 Читати матеріал російською

Епатажна українська співачка, екс-солістка групиурту "ВІА Гра" Анна Седокова зворушила шанувальників зворушливою історією про своє дитинство.

Свої фото зі школи артистка розмістила на сторінці в соціальній мережі Instagram.

"У школі була потворою": Седокова розчулила мережу визнанням про дитинство
Новини
У мережі виник ажіотаж навколо таємничої "дружини Винника": в чому справа

"У школі я була потворою. Ізгоєм і самою не популярною дівчиною. Однією з тих, хто плаче в туалеті, коли на дискотеці все танцюють парами. Зараз дивлюся на фото і розумію, що нічого страшного ж немає, мила дівчинка, але, напевно, позначилася бідність в якій ми жили, відсутність одягу, музична школа і народний ансамбль, ну і мама, вчителька через яку мене всі вважали зрадницею, немов я повертаюся додому і мамі все розповідаю", - написала Седокова.

Артистка зазначила, що шкільних друзів у неї зараз немає.

"Мене ніколи не брали ні в які компанії, не брали на тусовки. Я не курила, не пила, не лаялася і раз у раз зносила бездомних собак в класи. Коли я закінчила школу в випускній сукні, яку сама перешила з маминої старої, я сказала, що більше ніколи не повернуся. Так що, вибачте мене. Школу я ненавиділа, а школа ненавиділа мене", - додала співачка.

У школі я була потворою. Ізгоєм і самій не найпопулярнішою дівчиною. Однією з тих, хто плаче в туалеті, коли на дискотеці все танцюють парами. Якщо не вірите, то перегорніть наступне фото в каруселі) Зараз дивлюся на фото і розумію, що нічого страшного ж немає, мила дівчинка, але, напевно, позначилася бідність в якій ми жили, відсутність шмоток, музична школа і народний ансамбль в добавок ну і мама, вчителька через яку мене всі вважали зрадницею, немов я повертаюся додому і Мамі все розповідаю. Через це я ніколи і ні про що мамі не розповідала. Ні про що . Шкільних друзів у мене немає. Як щось не склалося. Мене ніколи не брали ні в які компанії, не брали на тусовки. Я не курила, не пила, матом не лаялася і раз у раз зносили бездомних собак в класи. Коли я закінчила школу в випускній сукні, яке сама перешила з маминого старого, я сказала, що більше ніколи не повернуся. Так що, вибачте мене. Школу я ненавиділа, а Школа ненавиділа мене. Хороший посади 1 вересня 😂 Але я завжди не вміла брехати і пристосовуватися і зараз вже пізно починати) Як би не було складно зараз, йти в нову школу або просто в неї повертатися, прости пам'ятай! У тебе є одна знайома, яка з самого гидкого каченяти після школи перетворилася в дівчину, якій кожен день говорять на вулицях, що люблять! І не тільки на вулицях)) Ти їм ще покажеш! Я в тебе вірю ❤️

Публікація від ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

"Ти велика і світла душа", "Ось це історія, Аню, ти така молодець", Бідність багатьох ламає їх "шкільного дитинства","Зараз ваші однокласники точно шкодують, що не дружили з вами", - пишуть в мережі .

"У школі була потворою": Седокова розчулила мережу визнанням про дитинство
"У школі була потворою": Седокова розчулила мережу визнанням про дитинство
"У школі була потворою": Седокова розчулила мережу визнанням про дитинство
"У школі була потворою": Седокова розчулила мережу визнанням про дитинство
"У школі була потворою": Седокова розчулила мережу визнанням про дитинство

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Седокова приміряла новий образ, який викликав суперечки в мережі. Вона постала перед шанувальниками з короткою стрижкою і яскравим макіяжем.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Особа
Анна Сєдокова
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...