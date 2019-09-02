"У школі була потворою": Седокова розчулила мережу визнанням про дитинство

Епатажна українська співачка, екс-солістка групиурту "ВІА Гра" Анна Седокова зворушила шанувальників зворушливою історією про своє дитинство.

Свої фото зі школи артистка розмістила на сторінці в соціальній мережі Instagram.

"У школі я була потворою. Ізгоєм і самою не популярною дівчиною. Однією з тих, хто плаче в туалеті, коли на дискотеці все танцюють парами. Зараз дивлюся на фото і розумію, що нічого страшного ж немає, мила дівчинка, але, напевно, позначилася бідність в якій ми жили, відсутність одягу, музична школа і народний ансамбль, ну і мама, вчителька через яку мене всі вважали зрадницею, немов я повертаюся додому і мамі все розповідаю", - написала Седокова.

Артистка зазначила, що шкільних друзів у неї зараз немає.

"Мене ніколи не брали ні в які компанії, не брали на тусовки. Я не курила, не пила, не лаялася і раз у раз зносила бездомних собак в класи. Коли я закінчила школу в випускній сукні, яку сама перешила з маминої старої, я сказала, що більше ніколи не повернуся. Так що, вибачте мене. Школу я ненавиділа, а школа ненавиділа мене", - додала співачка.

"Ти велика і світла душа", "Ось це історія, Аню, ти така молодець", Бідність багатьох ламає їх "шкільного дитинства","Зараз ваші однокласники точно шкодують, що не дружили з вами", - пишуть в мережі .

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Седокова приміряла новий образ, який викликав суперечки в мережі. Вона постала перед шанувальниками з короткою стрижкою і яскравим макіяжем.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.