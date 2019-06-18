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У Сергія Бабкіна народився син: співак розчулив мережу реакцією

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Популярний український співак Сергій Бабкін вчетверте став батьком. Його дружина Сніжана народила хлопчика.

Як повідомила прес-служба співака, пологи відбулися у вівторок, 18 червня. Дитина з'явилася на світ о 9:52 в приватному київському пологовому будинку "Лелека". Сніжана Бабкіна і новонароджений хлопчик почувають себе добре.

"Сьогодні о 9:52 в київському пологовому будинку Сніжана Бабкіна народила сина. Вага малюка – 3,25 кілограма, зріст – 53 сантиметри. Сергій Бабкін був присутній на пологах і заплакав, коли взяв на руки сина. Малюк і його мама почувають себе добре", – йдеться в офіційній заяві.

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"Ох, як ніжно!" Бабкін вразив мережу відвертим фото з дружиною

До народження сина Бабкін підготував зворушливе відео, яке вже є в мережі.

Сніжана Бабкіна потрапила в пологовий будинок напередодні. В її Instagram з'явилося одразу декілька фотографій із "Лелеки". Зазначимо, що остання з них опублікована саме приблизно о 9-й ранку, коли Бабкіна мала народжувати.

У Сергія Бабкіна народився син: співак розчулив мережу реакцією
У Сергія Бабкіна народився син: співак розчулив мережу реакцією

Нагадаємо, що з майбутньою дружиною Сніжаною Сергій Бабкін познайомився у 2007 році. В травні 2008 року пара обвінчалася, а в березні 2009-го вони офіційно стали чоловіком і дружиною.

Сьогодні Сергій і Сніжана виховують двох дітей: доньку Веселіну і сина Артура. Також у Сергія Бабкіна від першого шлюбу є син Ілля.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в мережі з'явилися інтимні фото Сергія та Сніжани Бабкіних. Артист із дружиною знялися у відвертій фотосесії.

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Особа
Сергій Бабкін
Місце
Україна
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