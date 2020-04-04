Головна Новини
4 квітня • оновлено в 15:20
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

У Селени Гомес виявили серйозне захворювання

2.6т
Читати матеріал російською

Американська співачка Селена Гомес зізналася, що проходила лікування в психіатричній клініці, де їй поставили діагноз - біполярний розлад.

Про це Гомес поговорила в спільному прямому ефірі з Майлі Сайрус в Instagram.

Селена Гомес

Селена Гомес

instagram.com/selenagomez

За її словами, хворобу не вдалося діагностувати відразу, хоча вона зверталася в одну з кращих клінік.

"Про це не прийнято говорити. Прийнято завжди виглядати крутим. Але я бачу, як в дітей, підлітків і дорослих накопичується злість через неможливість обговорити це", - зізналася зірка.
Селена Гомес

Селена Гомес

instagram.com/selenagomez

Нагадаємо, що 25 березня стало відомо, що в принца Чарльза у Великобританії виявили коронавірус.

Водночас хворий на COVID-19 принц Чарльз нещодавно спілкувався з королевою Єлизаветою II.

Як повідомляв OBOZREVATEL принц Вельський Чарльз міг заразитися вірусом від князя Монако Альбера II, з яким зустрічався раніше.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Марія Дідик
Особа
Селена Гомес
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги