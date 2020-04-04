Американська співачка Селена Гомес зізналася, що проходила лікування в психіатричній клініці, де їй поставили діагноз - біполярний розлад.
Про це Гомес поговорила в спільному прямому ефірі з Майлі Сайрус в Instagram.
Селена Гомес
instagram.com/selenagomez
За її словами, хворобу не вдалося діагностувати відразу, хоча вона зверталася в одну з кращих клінік.
"Про це не прийнято говорити. Прийнято завжди виглядати крутим. Але я бачу, як в дітей, підлітків і дорослих накопичується злість через неможливість обговорити це", - зізналася зірка.
Селена Гомес
instagram.com/selenagomez
Нагадаємо, що 25 березня стало відомо, що в принца Чарльза у Великобританії виявили коронавірус.
Водночас хворий на COVID-19 принц Чарльз нещодавно спілкувався з королевою Єлизаветою II.
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