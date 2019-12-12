У сексуальному боді з глибоким вирізом: Тодоренко засвітила великі груди

Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка зараз живе і працює в Москві, підкреслила спокусливу фігуру пікантним боді.

Гарячою фотографією зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Регіна Тодоренко Інстаграм

Так, на чорно-білому знімку Тодоренко сфотографована в сексуальному чорному оксамитовому боді з дуже глибоким вирізом, який акцентував увагу на пишних грудях телеведучої.

Також, крім декольте, на фото Регіна підкреслила і свої стрункі ноги.

Регіна Тодоренко Інстаграм

Шанувальники не змогли пройти повз ефектний знімок зірки:

Раніше Регіна Тодоренко розкрила головні секрети стрункості. Телеведуча розповіла про вправи, за допомогою яких прибрала живіт після пологів.

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