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12 грудня • оновлено в 11:17
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У сексуальному боді з глибоким вирізом: Тодоренко засвітила великі груди

2.9т
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Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка зараз живе і працює в Москві, підкреслила спокусливу фігуру пікантним боді.

Гарячою фотографією зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

Інстаграм

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Так, на чорно-білому знімку Тодоренко сфотографована в сексуальному чорному оксамитовому боді з дуже глибоким вирізом, який акцентував увагу на пишних грудях телеведучої.

Також, крім декольте, на фото Регіна підкреслила і свої стрункі ноги.

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

Інстаграм

Шанувальники не змогли пройти повз ефектний знімок зірки:

У сексуальному боді з глибоким вирізом: Тодоренко засвітила великі груди
У сексуальному боді з глибоким вирізом: Тодоренко засвітила великі груди
У сексуальному боді з глибоким вирізом: Тодоренко засвітила великі груди
У сексуальному боді з глибоким вирізом: Тодоренко засвітила великі груди

Раніше Регіна Тодоренко розкрила головні секрети стрункості. Телеведуча розповіла про вправи, за допомогою яких прибрала живіт після пологів.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Особа
Регіна Тодоренко
Місце
Україна
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